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رئيس الوزراء يتفقد غرفة عمليات إدارة فعاليات مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:56 م
رئيس الوزراء يتفقد غرفة عمليات إدارة فعاليات مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفي

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، غرفة العمليات المركزية المسئولة عن إدارة الفعاليات والعمليات التنظيمية واللوجيستية للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).
 
وخلال تفقده لغرفة العمليات، استمع رئيس الوزراء لشرح من مسئول الغرفة حول المهام التى تتولى إنجازها خلال فعاليات قمة المناخ، مشيرا إلى أن الغرفة تتولى الربط بين مختلف الجهات والوزارات والشـركات المشـاركة في حضور المؤتمر، ويقوم بإدارتها اللجنة المُنظمة لمنتدى شـباب العالم، لما لديها من خبرات في إدارة الفعاليات والمؤتمرات الكبرى، خاصـة التي يتواجد بها تمثيل دولي من الرؤساء والشخصيات الدولية المؤثرة. 
 
واطمأن رئيس الوزراء على سير العملية التنظيمية لقمة المناخ، واطلع على النظـام الإلكتروني الذي تتولى اللجنة من خلاله متابعة مختلف العمليات، بداية من وصـول الوفود إلى المطار، وحتى حضـور الفعاليات في المنطقتين الزرقاء والخضـراء حتى المغادرة.
 
وقام مسئول الغرفة باستعراض القدرات والإمكانات الفنية والتنظيمية للشـباب المُتطوع، علاوة على تقدير سـريع للموقف التنظيمي للمؤتمر حتى هذه اللحظة التي يقترب فيها موعد انطلاق فعاليات القمة.

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