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رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحى بشرم الشيخ.. صور

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:34 م
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحى بشرم الشيخ.. صور رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحى بشرم الشيخ
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفي

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خلال متابعته للاستعدادات النهائية لعقد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، الممشى السياحى.
 
وفي هذا الإطار، استمع رئيس الوزراء لشرح من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حول مستجدات أعمال ممشي السلام السياحي، الذي يتم تنفيذه من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطول 6 كم على الجانبين بطريق السلام، لافتا إلى ما تم من أعمال توسعة للطريق، وكذا أعمال إعادة الرصف، وأعمال الانترلوك، والمشايات، والإضاءة، والتنسيق للموقع العام.
 
وقال المحافظ: قامت الهيئة الهندسية بتنفيذ الممشى السياحي، الذي يتضمن إقامة بوابة أيقونية، ومسارا للدراجات بعرض 2م، وأحواضا للزراعات، ومسارا للمشاة بعرض 7م، مع تنفيذ أعمال التجميل والإنارة، وكذا مساحات خضراء، وأحواض زهور، إلى جانب  إقامة محلات تجارية بمساحات متنوعة، وكذا أكشاك بيع، فضلا عن تنفيذ المنطقة الترفيهية.
 
وأضاف المحافظ أنه فيما يتعلق بالمحال التجارية بالممشى، فقد تم الانتهاء من إقامة فروع لعدد من شركات الاتصالات المحلية، ومطاعم وشركات المأكولات والمواد الغذائية المختلفة، بينها فروع خضراء صديقة للبيئة، وعدد كبير منها جاهز للافتتاح وسيتم استكمال المتبقي تباعا بمعدلات سريعة، مشيرا إلى أنه يتم تركيب وتشغيل شبكة انترنت مجاني بالممشى السياحي لخدمة الزوار، كما أنه تم الانتهاء من أعمال مد كابلات الفايبر بطول 4.5 كم، لتوصيل الانترنت للمنطقة الترفيهية بالممشى.
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحى بشرم الشيخ (1)
 

رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحى بشرم الشيخ (2)
 

رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحى بشرم الشيخ (3)
 

رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحى بشرم الشيخ (4)
 

رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحى بشرم الشيخ (5)
 

رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحى بشرم الشيخ (6)
 

رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحى بشرم الشيخ (7)
 

رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحى بشرم الشيخ (8)
 

رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحى بشرم الشيخ (9)
 

رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحى بشرم الشيخ (10)
 

رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحى بشرم الشيخ (11)
 

 


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اليوم السابع بلس



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