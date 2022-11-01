اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 08:11 م
أكرم القصاص
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رئيس الوزراء الياباني والرئيس الألماني يتفقان على مواصلة دعم أوكرانيا

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 07:00 م
رئيس الوزراء الياباني والرئيس الألماني يتفقان على مواصلة دعم أوكرانيا رئيس الوزراء الياباني كيشيدا
أ ش أ

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اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، على ضرورة إبقاء العقوبات على روسيا ومواصلة دعم أوكرانيا للوصول إلى حل فوري للأزمة.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن الزعيمين اجتمعا اليوم الثلاثاء، في طوكيو خلال زيارة شتاينماير الرسمية إلى اليابان التي تستمر حتى الثالث من نوفمبر الجاري.


واتفق كيشيدا وشتاينماير أيضا على الاعتراف بأن الأمن في أوروبا وفي آسيا لا ينفصلان، وعلى تعزيز التعاون لتحقيق الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.


وأكد الزعيمان أن البلدين سيعملان معا لقيادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لمعالجة القضايا التي تواجه المجتمع الدولي.


رئيس الوزراء الياباني

الرئيس الألماني

أوكرانيا

اليابان

المانيا



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