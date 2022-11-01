اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 07:09 م
أكرم القصاص
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رئيس القيادة اليمني يؤكد موقف بلاده الثابت بدعم الشعب الفلسطيني لبناء دولته

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 07:00 م
رئيس القيادة اليمني يؤكد موقف بلاده الثابت بدعم الشعب الفلسطيني لبناء دولته رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، موقف بلاده الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وتطلعاته العادلة لبناء دولته المنشودة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) أن ذلك جاء خلال لقاء العليمي، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته في الجزائر، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية الحادية والثلاثين التي تستضيفها الجزائر.

وتبادل الجانبان الأحاديث حول مستجدات الساحتين اليمنية والفلسطينية، والجهود المطلوبة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

 


رئيس القيادة اليمني

الشعب الفلسطيني

فلسطين

اليمن



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