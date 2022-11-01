اليوم السابع
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رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية: تذليل كافة العقبات أمام المنتسبين من التجار

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 01:23 م
رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية: تذليل كافة العقبات أمام المنتسبين من التجار رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، على المتابعة الدورية مع مديرية التموين لتوفير كافة السلع الإستراتيجية، للاطمئنان على موقف الأمن الغذائي بالمحافظة، تذليل كافة العقبات أمام التجار منتسبي الغرفة؛ لتلبية إحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بإستمرار متابعة المخزون الٱستراتيجي للدولة، وذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس الإدارة الدوري للغرفة التجارية.
 
وعلى جانب آخر ناقش رئيس الغرفة التجارية ، مشكلات التجار ، والعمل على إزالة الأسواق العشوائية بالتعاون مع الجهات التنفيذية، لعمل اسواق حضارية تخدم التجار والمستهلكين، والحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية لن تكلل جهدا لمصلحة المواطنين، التجار سواءا أو مستهلكين.
 
ووجه المهندس أحمد عثمان خلال الاجتماع مجلس الإدارة الدوري، رؤساء الشعب لمخاطبة التجار لسرعة التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 1 ديسمبر.
 
كما ناقش "عثمان" دراسة آليات تنفيذ برنامج جديد موحد تنفيذا لتوجيهات الاتحاد العام للغرف التجارية لربط جميع الغرف التجارية بالاتحاد العام، لإتاحة إمكانية الربط مع الحكومة الإلكترونية، بهدف التيسير على التجار والمستثمرين.
 
جاء ذلك بحضور ابراهيم خميرة نائب رئيس مجلس الإدارة، إيهاب زهدي أمين مساعد للصندوق ، جلال الطاهر سكرتير عام مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة كلا من، سيد الكرسلي، وائل عبد العزيز،  أسامة العدوي، المهندس سعيد شعيب ،الدكتور مايكل مقبل، الدكتور ابراهيم فارس، محمد السيد مدير عام الغرفة.
 

الاسماعيلية

الغرفة التجارية

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