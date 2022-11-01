دبلوماسى أمريكى: روسيا تستخدم الغذاء كسلاح ضد المجتمع الدولى

وقال ديلورينتس حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الإجراءات الروسية تؤثر بشكل مباشر على البلدان متوسطة الدخل والفقيرة من خلال رفع أسعار الغذاء العالمي وتفاقم الأزمات الإنسانية الخطيرة.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، قد دعت الأحد الماضي روسيا إلى احترام التزاماتها بموجب مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب ومواصلة المشاركة فيها.

يذكر أن روسيا أعلنت تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الذي رعته الأمم المتحدة، وذلك بعد استهداف الأسطول الروسي في البحر الأوسط بشبه جزيرة القرم.