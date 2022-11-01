اليوم السابع
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خلافات على الميراث وراء اتهام سيدة لأرملة ابنها بترويعها

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 06:53 م
خلافات على الميراث وراء اتهام سيدة لأرملة ابنها بترويعها أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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عقب رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر إحدى السيدات من قِبل زوجة نجلها "المتوفى" لترويعها بالكلاب بالعقار محل سكنهن الكائن بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.
 
بالفحص أمكن تحديد هوية الشاكية وتبين أنها (مقيمة بدائرة القسم) وتبين عدم صحة روايتها وإختلاقها الواقعة لوجود خلافات حول الإرث بينها وبين زوجة نجلها المتوفى، كما تبين وجود كلب خاص بأنجال المشكو فى حقها أعلى سطح العقار سكنهم لم يتم إستخدامه فى ثمة أعمال ترويع ، وبسؤال نجلة الشاكية  إتهمت المشكو فى حقها بالتعدى عليها وعلى والدتها بالسب لذات السبب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

خلافات

حوادث

الداخلية



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