"حياة كريمة" بأسوان تتفقد مشروعات المبادرة بقرية الحجز لخدمة 21 ألف نسمة

أسوان – عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بقيام وحدة حياة كريمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتكثيف الجولات الميدانية لتفقد مستويات الأداء وتذليل العقبات أولاً بأول لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات الجارية في مواعيدها المحددة وبدء تشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية داخل القرى والنجوع المستهدفة، وذلك استمراراً للمتابعة الميدانية لنسب ومعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة).

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة إلى أنه تم المرور الميدانى لتفقد المشروعات الجارية بقرية الحجز قبلى بمركز إدفو والتى تضم 6 قري فرعية وتابع بإجمالى 21 ألف نسمة، مشيراً إلى تفقد مشروعات تطوير ورفع كفاءة مكتب بريد نجع هلال ومدرسة حامد نادى الإبتدائية بالمحاميد، وإحلال وتجديد مدرسة النصراب، وإنشاء وحدة طب الأسرة بنجع هلال، ومحطة رفع الصرف الصحى بالمحاميد بنسبة تنفيذ 100 % لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مركز شباب النصراب ومجمع الخدمات والمجمع الزراعى، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب المحاميد بنسبة تنفيذ 95 % لكل مشروع.

وأوضح المهندس ناجح مصطفى، بأنه خلال الجولة تم تفقد مشروع إحلال وتجديد وحدة إسعاف المحاميد بنسبة 75 %، وأيضاً مشروع إحلال وتجديد مدرسة نجع هلال الإبتدائية بنسبة 70 %، فضلاً عن تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة محطة السكة الحديد بالمحاميد بنسبة تنفيذ 50%.



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