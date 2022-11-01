حملات توعية لمنصة تغيرات المناخ مع "القومى للمرأة" و"التربية والتعليم" بأسوان

نفذت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، بالتعاون مع إدارة إدفو التعليمية وإحدى الجمعيات بالعطوانى ندوة توعية ونشاط ميدانى بمدرسة الشهيد صلاح نصر الابتدائية بمركز إدفو فى إطار أنشطة مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27.

وتم خلال الندوة توعية الأطفال بالتغيرات المناخية وأهمية الأشجار والمساحات الخضراء وكيفة التكيف مع التغيرات المناخية ودور كافة الأفراد، وأدار الندوة سلوى سليمان عضو منصة أسوان لتغيرات المناخ.

وفى سياق متصل، نظمت المنصة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، برنامج تدريبى لميسرات برامج الإقراض للسيدات حتى يتمكنوا من دمج المعلومات التوعوية عن التغيرات المناخية فى الأنشطة التمكينية من خلال إقراض السيدات المعيلات مبالغ مالية لتنفيذ أنشطة بسيطة مدرة للدخل وذلك لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على دخول أهالى القرية، ونفذ التدريب فاطمه شعبان عضو المنصة المحلية للتغيرات المناخية.

وفى نشاط ثالث، نظمت منصة التغيرات المناخية بأسوان بالتعاون مع إدارة ادفو التعليمية قسم البيئة والسكان وإحدى الجمعيات النسائية بالعطوانى، ندوة توعية ونشاط ميدانى بمدرسة المحطة الابتدائية حيث تم توعية تلاميذ المدرسة بالتغيرات المناخية اثارها السلبية على حياتنا و دورنا فى التكيف معها و شرح أهمية التخلص الآمن من القمامة و أهمية زراعة الأشجار ثم ، تنفيذ نشاط ميدانى بتنظيف المدرسة ورى الأشجار والمسطحات الخضراء بالمدرسة، أدار الندوة ايفون عبد الله إلياس رئيس قسم البيئة والسكان بادارة ادفو التعليمية وسهير عبد الواحد عضو المنصة المحلية للتغيرات المناخية.

فى هذا الصدد، صرح الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية، بأن من أهم شركاء المنصة المحلية باسوان، مديرية التربية والتعليم و المجلس القومى للمرأة باسوان، فى ظل تنفيذ أنشطة مشتركة ساهمت فى الوصول بقضية التوعية بالتغيرات المناخية الى فئات اكثر ثاثيرا فى المجتمع وخاصة السيدات.

وأشار إلى وجود تنسيق كامل مع المجلس القومى للمرأة فى تنفيذ الأنشطة و خاصة أنشطة التمكين الاقتصادي للمرأة حيث يتم اختيار الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل والمرتبطة بالعمل المناخى كأحد أهداف الألفية لتنفيذها مع السيدات مما كان له أكبر الأثر على نجاح حملات التوعية بالتغيرات المناخية وزيادة معدلات تبنى السيدات لهذه الأنشطة وتلك السلوكيات والاتجاهات.