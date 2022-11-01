اليوم السابع
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حجز 7 أشخاص فى اتهامهم بإدارة مصحات علاج إدمان بدون ترخيص بالجيزة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 11:43 ص
حجز 7 أشخاص فى اتهامهم بإدارة مصحات علاج إدمان بدون ترخيص بالجيزة رجال الشرطة - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة، حجز 7 أشخاص على ذمة التحريات، لاتهامهم بإدارة مصحات لعلاج الإدمان بدون ترخيص، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والأجهزة المعنية، حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات.. أمكن ضبط عدد (8) مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة ..كما تم ضبط (7 أشخاص) ، من المشرفين على تلك المراكز.. وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص - لا يوجد إتباع لسياسات مكافحة العدوى) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


مصحات علاج الإدمان

الإدمان

امن الجيزة

النيابة العامة



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