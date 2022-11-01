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حبس مالك عقار فيصل 3 سنوات وغرامة 80 مليون جنيه لتعريضه حياة السكان للخطر

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 01:26 م
حبس مالك عقار فيصل 3 سنوات وغرامة 80 مليون جنيه لتعريضه حياة السكان للخطر عقار فيصل - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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عاقبت محكمة جنح كرادسة المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة مالك عقار فيصل بالحبس 3 سنوات وغرامة 80 مليون  جنيه، لاتهامه بتعريض حياة المواطنين سكان العقار للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة

وتلقت النيابة العامة بلاغًا  بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة، مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي؛ ما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.

وانتقلت جهات التحقيق للمعاينة، وتبيت استمرار اشتعال النار بالعقار، ما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وأفادت قوات الحماية المدنية أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول، مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة مما أدى إلى السقوط.

وعلى ذلك قررت جهات التحقيق بعد تمكن قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة سقوط العقار ندب خبراء المعمل الجنائي؛ لمعاينته بيانًا لسبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.


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اليوم السابع بلس



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