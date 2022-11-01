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جنايات سوهاج تجدد حبس 3 من الإخوان 15 يومًا لانضمامهم لجماعة إرهابية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 01:16 م
جنايات سوهاج تجدد حبس 3 من الإخوان 15 يومًا لانضمامهم لجماعة إرهابية محكمة جنايات سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 3 من عناصر الإخوان بسوهاج، 15 يوما على ذمة التحقيق وهم "أ.أ" و"م.أ" و"م.أ" بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية بدوائر جرجا والمنشاة والعسيرات.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى ، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

كانت النيابة العامة تحت إشراف المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام الى جماعة إرهابية والتحريض على التظاهر، والترويج إلى أفكار مخالفة للقانون وضد الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.

 

 


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