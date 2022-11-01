جامعة العريش تنظم ندوة "التغيرات المناخية.. الفرص والتحديات العالمية"

شمال سيناء - محمد حسين

عقدت فى جامعة العريش اليوم ندوة "التغيرات المناخية ... الفرص والتحديات العالمية" بحضور الدكتور نظير محمد محمد نظير، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود صدقي صديق الهواري، الأمين المساعد للدعوة والاعلام الديني، والدكتور حسن السيد حسن خليل، رئيس الإدارة المركزية للثقافة الإسلامية، والدكتور أحمد محمد عبد البر مدير المركز العالمي للفلك الشرعي.

اعلنت جامعة العريش فى بيان، انه وفقا لتوجهات الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر عقدت جامعة العريش اليوم ندوة بعنوان "التغييرات المناخية ... الفرص والتحديات"، وبالتوازي مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف COP27 نوفمبر 2022.

أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش خلال فعاليات الندوة ، أن جامعة العريش قامت بتنظيم العديد من المؤتمرات والدراسات والأنشطة وورش العمل التي تهدف إلى تواصل الجامعة مع المجتمع ونشر الوعي البيئي وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية من خلال الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.