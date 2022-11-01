جامعة السادات تنظم قافلة طبية بـ"عزبة العرب" بالمنوفية ضمن حياة كريمة

المنوفية - فريق محافظات

نظمت اليوم الثلاثاء الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات، قافلة طبية تخصصية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية "عزبة العرب" مركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك برعاية الدكتور خالد محمود جعفر،رئيس الجامعة، وإشراف مهندس حمدى الشامى مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة . وبلغت إجمالى الحالات المستفيدة ٢٩٧ حالة، بواقع ٧٥ حالة أطفال، وعظام ٦٧ حالة، وجلدية ٥٠ حالة، وتحاليل ٥٢ حالة، وباطنة ٥٢ حالة.

وأوضح "جعفر" رئيس الجامعة، أن القافلة تمت بالتعاون بين الإدارة الطبية بالجامعة ومعهد الهندسة الوراثية، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة، لخدمة القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث تم الكشف وصرف العلاج بالمجان.وذلك ضمن القوافل المتكاملة التي تطلقها جامعة السادات بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية الطبية لمختلف الفئات فى شتى المجالات فى القرى موضع التنفيذ.

وأكد رئيس الجامعة، أن تقديم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن يتم تحويل الحالات التى تتطلب عمليات جراحية ورعاية إلى المستشفيات الجامعية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ، وتنظيم قوافل أسبوعية بالقرى الأكثر احتياجًا من أجل تحسين صحة المواطنين، وتحقيق استراتيجية الدولة نحو بناء الإنسان المصرى وتحسين وضعه الصحى والمعيشى.