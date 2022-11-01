جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية كفر النجار بمحافظة الشرقية

الشرقية - فريق المحافظات

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق قافلة بيطرية لقرية كفر النجار ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2022 / 2023 وآليات الجامعة لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة برعاية الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

نفذت القافلة تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع أمين الكلية ومدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى برئاسة الدكتور محمد عبد الله غنيمى والدكتور هانى عطية عبد الله والدكتور أحمد علاء الدين صفوت.

وقد تم الكشف على 199 حيوان، و2840 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة ".

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.