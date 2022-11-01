جامعة الأقصر تنظم قافلة للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية على الآثار

الأقصر – أحمد مرعى

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر قافلة من كلية الآثار للتوعية بأخطار التغيرات المناخية على الآثار المصرية، لطلاب مدرسة الشهيد حسين سلام الثانوية المشتركة بقرية المريس غرب الأقصر، تحت إشراف الدكتور خالد عبد النعيم محمدين، عميد الكلية، والدكتور محمود سيد محمود، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة.

وتناولت القافلة، التعريف بمخاطر التغيرات المناخية والزحف العمرانى على تراثنا الأثرى، وأهمية ودور الآثار فى بناء الاقتصاد باعتباره موردًا مهمًا للدخل القومى، وعظمة الآثار والحضارة والهوية المصرية، حيث تعد هذه القافلة الأولى التى تنطلق في هذا الصدد، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآثار، وهم الدكتور محمود سيد محمود على، الدكتور عز عربي عرابي، الدكتور عثمان الأشقر، الدكتور عماد عادل ابراهيم، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، بالتأكيد على ضرورة نشر الوعي لدى الطلاب في مراحل تعليمية مختلفة مع توضيح أخطار التغيرات المناخية على الآثار المصرية.

فيما شاركت جامعة طيبة التكنولوجية الجديدة بالأقصر، فى فعاليات ندوة توعوية عن مخاطر التغيرات المناخية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجهاز مدينة طيبة، تحت إشراف كل من الدكتورة صباح محمود، والدكتورة أسماء محمد أحمد، وإيمان دردير محمد، مسؤول رعاية شباب الجامعة، ومحمود شوقي، علاقات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة التكنولوجية بطيبة.

وجاءت الندوة تحت عنوان "تداعيات التغيرات المناخية وترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة والهيدروجين الأخضر"، والتي تنظمها الوحدة الفرعية لتكافؤ الفرص للمرأة بجهاز مدينة طيبة الجديدة، بناء على توجيهات المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس الجهاز، تزامنا مع استعدادات مصر لإستضافة قمة المناخ cop 27.