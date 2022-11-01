تنمية المشروعات الصغيرة: تمويل يصل مليون جنيه لدعم حرف المشغولات الذهبية

كتب مدحت وهبة تصوير ماهر إسكندر

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إن توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التموين للاهتمام بأصحاب الورش والمشروعات الصناعية الصغيرة وخاصة ورش المشغولات الذهبية.

وكشفت عن حصر الورش العاملة في قطاع المشغولات الذهبية وخاصة في منطقة الجملية لدعم وتمويل هذه الورش من خلال برنامج تمويلي تم اعداده بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية و أنه من المقرر البدء في تنفيذ البرنامج مع 25 ورشة بحد أقصى للتمويل مليون جنيه وفقا لمعدل دوران رأس المال.

وطالبت نيفين جامع ورش المشغولات الذهبية بالتوجه إلى فرع جهاز تنمية المشروعات بالقاهرة للحصول على برنامج التمويل بشرط أن نكون الورشة مقيدة لدى مصلحة الدمغة والموازين.