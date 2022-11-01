تموين بورسعيد طرح 150 طن أرز تصرف على البطاقات التموينية بسعر 10.5 جنيه

بورسعيد ـ محمد فرج

أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، توافر كل السلع التموينية لدى البدالين التموينيين لتلبية احتياجات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية لصرف مقررات شهر نوفمبر الحالى.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد طرح 150 طنا من الأرز التموينى بسعر 10.5 جنيه تصرف على البطاقات التموينية لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الحالى.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التموين أن المديرية اتخذت التدابير الخاصة بصرف المقررات التموينية المدعمة لـ164 ألف أسرة بورسعيدية من أصحاب البطاقات التموينية الذكية، مشيرًا إلى أن المقررات التموينية سوف تصرف من خلال 18 بدالا تموينيا بالإضافة إلى 24 فرعا لمشروع جمعيتى.

ومن جهة أخرى أكد ثابت استمرار الدفع بالسيارات المتنقلة التى تجوب الميادين العامة لبيع الأرز بسعر 15 جنيها للكيلو لتلبية احتياجات المواطنين.