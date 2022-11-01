تضامن الغربية: توقيع الكشف الطبى على 85 مريضا بالمجان فى 4 قرى

الغربية - محمد طارق

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان عن تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 85 مريضا من أهالى قرية كفور بلشاى مركز كفر الزيات، وقرية كوم عبود مركز بسيون، وعزبة المنسى وقرية خرسيت مركز طنطا فى محافظة الغربية، وذلك فى اطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

وأوضح وكيل تضامن الغربية أن القافلة قامت على مدار يوم كامل بالمستشفى الجامعى بطنطا وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك".

وأكد شيخ العرب عبدالله، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.