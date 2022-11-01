تدشين سيارتى إسعاف بأعلى مستوى من التجهيزات للعمل بمستشفيات سوهاج الجامعة.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج أنه تم انضمام سيارتي إسعاف جديدتين للخدمة بمستشفيات سوهاج الجامعية، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة علي توفير الخدمات الطبية العاجلة للمرضى والاستعداد الدائم لمواجهة وحل الأزمات الطارئة صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج.

وأكد عبد الخالق أن مستشفيات جامعة سوهاج تمثل جزءاً كبيراً وظهيراً أساسياً في العملية الطبية والعلاجية في محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة،

وتسعي للتطوير المستمر للارتقاء الدائم بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مشيداً بالدور الإيجابي الذى تلعبه مؤسسات المجتمع المدنى في دعم مستشفيات الجامعة علي مدار سنوات مما أسهم في تقديم خدمات علاجية وطيبة علي مستوي عالي من الجودة.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ان سيارتي الإسعاف تم تقديمهم كدعم من مؤسسة "وفاء مصر"، التي تعمل في مجالي الصحة والتعليم، حيث إنهما مجهزتان تجهيزاً كاملاً، و تحتوى إحداهما على وحدة رعاية مركزة، مضيفاً أن الدعم بسيارتي الإسعاف أمر هام جداً لمستشفيات سوهاج الجامعية، وخاصة مع بداية التشغيل التجريبي والاستعداد للافتتاح الرسمى ضمن الافتتاحات الرئاسية للمشروعات القومية للمستشفي الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة لخدمة مرضى الحوادث والطوارئ مما يزيد الاحتياج لسيارات الإسعاف



سيارات اسعاف مستشفيات جامعة سوهاج (2)



سيارات اسعاف مستشفيات جامعة سوهاج (1)