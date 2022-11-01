تحصين 26 ألفا من الثروة الحيوانية ضد طاعون المجترات الصغيرة فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، والتى تنفذها مديرية الطب البيطرى ببنى سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتبين من التقرير اليومى، الذى تعده مديرية الطب البيطرى، أنه تم أمس تحصين 460 رأساً، ليصل إجمالى الحيوانات التى تم تحصينها إلى 26 ألفا و611 رأساً بواقع (24 ألفا و988 من الأغنام + 1623 من الماعز)، وذلك منذ انطلاق الحملة فى 4 أكتوبر الجارى حتى 30 من نفس الشهر.

فيما يستمر العمل بالحملة وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والتى تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

وكان المحافظ د. محمد هاني غنيم قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسئولى قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

جدير بالذكر أن طاعون المجترات الصغيرة مرض فيروسي يصيب أساساً الأغنام والماعز، وينتمى إلى عائلة الفيروسات الحصبية، وينتقل عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوانات السليمة والأخرى المصابة وتظهر أعراضه فى ارتفاع درجة حرارة الحيوان المصاب، من خلال الإفرازات المخاطية العينية والدموع والإفرازات، كما يمكن أيضا لهذه الإفرازات أن تنتقل عبر المياه وأوعية الطعام.