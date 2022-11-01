تجديد حبس 3 عاطلين لحيازتهم 10 آلاف قرص مخدر داخل سيارة بالوايلى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الوايلى تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة حيازة 10 آلاف قرص مخدر.
وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 عاطلين أثناء استقلالهم سيارة وبحوزتهم 10 آلاف قرص مخدر قبل بيعها لعملائهم بمنطقة الوايلى، وتحرر محضر بالواقعة.
وكانت معلومات قد وردت لضباط قسم شرطة الوايلى بحيازة 3 أشخاص مواد مخدرة داخل سيارة، وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتم ضبطهم، وبالكشف الجنائى عليهم تبين إن الإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية"، كما عثر بحوزتهم 10 آلاف قرص مخدرة ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات.
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