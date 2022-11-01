تأجيل محاكمة متهم بقتل تاجر بسبب خصومة ثأرية فى الزيتون لـ10 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل تاجر بسبب الثأر في الزيتون، لجلسة 10 نوفمبر للمرافعة.

وكان المتهم قد أدلى باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم، إنه نظرا لوجود خصومة ثأرية بين المتهم والمجنى عليه بين العائلتين، قرر الانتقام منه وقتله.

وأضاف المتهم أنه سافر من الصعيد إلى القاهرة، بعدما اشترى سلاحا ناريا لقتل المجنى عليه، واستعان المتهم بصديقه لمراقبة المكان وتسهيل عملية هروبه عقب تنفيذ العملية.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بقتل تاجر بإطلاق الرصاص عليه داخل محله فى منطقة الزيتون، بسبب الثأر، وشخص آخر.

كان أحمد سامح، مدير نيابة الزيتون، بإشراف المستشار طارق كروم المحامى العام، أمر بسرعة ضبط وإحضار عامل متهم بقتل تاجر بإطلاق الرصاص عليه داخل محله بسبب الثأر.

تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى بمقتل تاجر على يد عامل رميا بالرصاص، وفر هاربا بعدما أطلق النار فى الهواء، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة جثة المجنى عليه وتبين إصابته بطلق نارى فى يده وجسمه، لتأمر النيابة العامة بتشريح جثة المجنى عليه وضبط وإحضار المتهم.