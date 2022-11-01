بوتين لم يحسم قراره بعد بشأن مشاركته في قمتي العشرين وأبيك

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك في قمتي مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقبلتين خلال شهر نوفمبر الجاري.

وقال بوتين للصحفيين عقب القمة الثلاثية التي جمعته بقادة أرمينيا وأذربيجان، "لا، هذا القرار (المشاركة في قمتي العشرين وأبيك) لم يُتخذ بعد".

وتنعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا ‏والمحيط الهادئ (آبيك)، في تايلاند يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، وتترأس تايلاند منتدى (آبيك) لعام 2022، كما تستضيف جميع فعاليات المنتدى، بما فيها الفعالية الرئيسية، قمة زعماء اقتصادات دول آسيا والمحيط الهادئ.

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، يومي 15 و16 نوفمبر الجاري.

وكان بوتين قد أكد، خلال مشاركته في قمة آبيك الأخيرة، نوفمبر 2021، والتي استضافتها نيوزيلندا افتراضيًا، أن "روسيا مهتمة بالتعاون مع اقتصادات رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في موضوع الرقمنة، حيث تعد التكنولوجيا الرقمية أداة جيدة في معالجة المهمة المعقدة المتمثلة في تعزيز الاتصال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتطوير البنية التحتية وممرات النقل والخدمات اللوجستية".

وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أعلن، في 7 أكتوبر الماضي، أن روسيا ستشارك في قمة مجموعة العشرين، لكن شكل المشاركة لم يتم تحديده بعد.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "روسيا ستشارك لكن الشكل لم يتم تحديده بعد".