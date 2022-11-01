وأضاف بيومى - خلال مقابلة خاصة مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية - أنه منذ بداية عام 2015 شهدت مصر طفرة كبيرة فى استخدام الطاقة والتوسع فى استخدام الطاقات المتجددة، حيث أنشأت مصر محطة كبير للطاقة الشمسية في أسوان، وهناك توسعات كبيرة فى طاقة الرياح.

واعتبر أن هناك أمورا جرى تطبيقها على الأرض، مثل حماية الشواطئ، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى يتعاون مع مصر في هذا الملف، والتكيف مع قطاع الزراعة، حيث بدأت خطوات فعلية فى هذا المجال على أرض مصر.

ولفت إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يتعاون مع الحكومة المصرية في مسارى تخفيف الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية في موضوع حماية الدلتا من ارتفاع منسوب البحر.

وحول التخفيف، قال إن البرنامج يختص بمشروعات تحسين استخدام كفاءة الطاقة ونشر استخدام الطاقة المتجددة صغيرة الحجم، منوها إلى أن مصر أنجزت إنجازا كبيرا في موضوع المحطات الكبيرة، في إشارة إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية "محطة بنبان".

وتابع أن هناك مشروعا آخر نقوم بتنفيذه وهو استخدام الخلايا الضوئية لتوليد الكهرباء على أسطح المنشآت.