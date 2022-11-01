باسل الحينى: القابضة للتأمين تدعم الاقتصاد القومى باستثمارات تربو على 80 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

كشف باسل الحيني الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتامين، أن المجموعة نجحت في تنفيذ إستراتيجية متكاملة ونشطة لإدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة ترتب عليها تعظيم قيمة المحفظة لتقفز لأول مرة في تاريخ المجموعة إلى ما يربو على 80 مليار جنيه متنوعة على أوجه الاستثمار المختلفة بما يدعم السياسة الاستثمارية للدولة المصرية، تدار بفعالية واحترافية طبقاً للرؤية المطبقة منذ أكثر من اربع سنوات بنتائج ممتازة تليق بأكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر.

وجاء ذلك في كلمته خلال انعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، شركة مصر للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية برئاسـة باسل الحينى العضو المنتدبالتنفيذى لشركة مصر القابضة للتأمين وبحضور أعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وممثلي الهيئة العامة للرقابـة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد باسل الحيني أن شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين حققت انجازات قوية فى كافة المجالات على الرغم من التحديات التى تواجه الاقتصاديات العالمية والمحلية ، ويرجع ذلك لإهتمامنا بالنواحي الفنية لإدارة انشطة شركات المجموعة (التأمين والإستثمار والعقارات) والتعامل باحترافية مع الأزمات بالإضافة لتضافر جهود العاملين والإدارة معاً من أجل تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة وفى مقدمتها مواصلة الريادة فى المنطقة والمساهمة الفعالة فى نمو الاقتصاد القومى

وأضاف أن مسئوليتنا تجاه الدولة وهي المالك لرأس المال تحتم علينا أن نستهدف تعظيم الربحية وزيادة الحصة السوقية ومعدلات النمو للشركات التابعة للمجموعة.

وأعلن الحينى أن شركات المجموعة حققت طفرة كبيرة فى توطيد استخدام التكنولوجيا ، وتطبيق منظومة متكاملة لنظم المعلومات على أعلى مستوى لخدمة عملاء المجموعة وتقديم أفضل المنتجات التأمينية وآليات تسويقها بما يتوافق مع متطلبات العملاء الباحثين عن الادخار والاستثمار بجانب التغطية التأمينية، إضافة للتركيز على الآليات الترويجية للمنتجات التأمينية لتواكب التطورات العالمية والتكنولوجية فى صناعة التأمين.

كما نجحت شركات المجموعة فى تنفيذ أضخم مشروع للتطوير المؤسسى متزامن مع التحول الرقمى لشركات المجموعة يضع على قائمة اولوياته تنمية الموارد البشرية بإعتبارها حجر الأساس بالشركات عبر الاهتمام بالتدريب وتنمية المهارات الادارية والبيعية واعداد صف ثاني وثالث مؤهل لقيادة الشركات مستقبلاً ، وأن هذا التطور المؤسسى يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية.

واضاف الحينى أن قرار لجنة الطروحات الحكومية بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة أصبح هدف قومى تسعى المجموعة لتنفيذه بنجاح بالتعاون مع كافة الأطراف المشاركة بما فيها الوزارات المعنية والصندوق السيادى وتحت إشراف دولة رئيس مجلس الوزراء ، ويدعم هذا النجاح المرتقب كون الشركة على قمة شركات تأمينات الحياة فى سوق التأمين فى مصر بما تملكه من مقومات تكنولوجية متقدمة وعناصر بشرية مدربة ومتميزة على أعلى مستوى وحصة سوقية ومعدل نمو يقود الشركة الى مستقبل زاهر بالنتائج والانجازات فى جميع الانشطة التأمينية والاستثمارية.

كما تواصل شركة مصر للتأمين مسيرتها الناجحة فى انجاز التحول الرقمى بها وتربعها على قمة سوق تأمينات الممتلكات فى مصر من خلال تقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائها وتوظيف التكنولوجيا الرقمية الحديثة فى معظم الانشطة التأمينية.

كما نوه باسل الحيني للأهمية التي توليها مجموعة مصر القابضة للتأمين لتنمية الثروة العقارية المملوكة لشركات المجموعة من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بالتعاون مع مطورين ومستثمرين عقاريين، وأيضاً تطوير العقارات ذات الطبيعة التاريخية الخاصة بما يضمن استدامة رونقها وتميزها، ويحوّلها لمصدر للعائد المجزي.

وفي مجال التصنيف الائتماني نجحت شركات التأمين التابعة "شركة مصر للتأمين" و"شركة مصر لتأمينات الحياه " في الحفاظ على التصنيف الائتماني لهذا العام من مؤسسة التصنيف العالمية A.M. Best عند مستوى ++B للتصنيف المالي FSR و bbb للتصنيف الائتماني ICR مع نظرة مستقبلية "مستقرة " لكلا التصنيفين. وهذا تأكيد على ريادة شركات التأمين التابعة للمجموعة لسوق التأمين المصري.

كما نجحنا خلال هذا العام في رفع تصنيف القوة المالية "المحلى" National Insurer Financial Strength (IFS)لشركة مصر للتأمين من مؤسسة فيتش من مستوى AA (egy) الى مستوى AA+ (egy). أخذاً فى الإعتبار قوة ومتانة المركز المالى للشركة الأم "شركة مصر القابضة للتأمين".

واختتم الحيني أنه رغم الظروف الدولية الصعبة التى يمر بها العالم ، تعاظمت الأرباح إلى معدلات قياسية فاقت كل التوقعات وعلى جميع الأنشطة بفضل السياسات الناجحة التي انتهجتها المجموعة خلال الأعوام الماضية. وتوقع أن تستمر المجموعة فى دعم الخزانة العامة بقوة فى العام المالى المنتهى فى 30/6/2022 بعد أن كانت تلك المساهمة فى العام الماضى مبلغ 4,5 مليار جنيه (أرباح وضرائب وتأمينات)، مذكراً أن الأرباح الموزعة للدولة كانت في عام 2018 مبلغ 750مليون جنيه فقط .

وأوضح عمر جودة العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للتأمين أن الشركة حققت جملة أقساط خلال العام المالي 2021/2022 بلغت قيمتها 10.4 مليار جنيه مقابل 9.6 مليار جنيه محققة خلال العام المالي 2020/2021 بزيادة قدرها 797 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 8.3%.

وبلغت جملة التعويضات المسددة من شركة مصر للتأمين خلال العام المالي 2021/2022 مبلغ 3.9 مليار جنيه مقابل مبلغ 3.6 مليار جنيه خلال عام المقارنة بمعدل ارتفاع قدره 9.6%.

وأضاف جودة بأن إجمالي استثمارات الشركة بلغت في 30/6/2022 مبلغ 39.7 مليار جنيه مقابل مبلغ 33.2 مليار جنيه في 30/6/2021 بمعدل نمو 19.8%، وان حقوق المساهمين في 30/6/2022 بلغت 22.7 مليار جنيه مقابل 19.0 مليار جنيه في 30/6/2021 بمعدل نمو 19.8%، كما بلغت حقوق حملة الوثائق 15.2 مليار جنيه فى 30/6/2022 مقابل 13.7مليار جنيه في 30/6/2021 بمعدل نمو قدره 10.5%.

وأرتفع صافي أرباح العام المالي المنتهى في 30/6/2022 ليبلغ 2.738 مليار جنيه مقابل 2.256 مليار جنيه للعام المنتهى في 30/6/2021 بمعدل نمو قدره 21.4%.

من ناحية أخرى أكد د. أحمد عبد السلام عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة بأن الشركة حققت إجمالي أقساط خلال العام المالي 2021/2022 بلغت قيمتها 9.2 مليار جنيه مقابل مبلغ 7.7 مليار جنيه محققة خلال العام المالي 2020/2021 بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 18.8%.

وأوضح/ د. أحمد عبد السلام بأن إجمالي استثمارات الشركة في 30/6/2022 بلغ 43.1 مليار جنيه مقابل مبلغ 37.1 مليار جنيه في 30/6/2021 وبمعدل نمو قدره 16.4%، وان حقوق المساهمين فى 30/6/2022 بلغت 10.3 مليار جنيه مقابل مبلغ 9.5 مليار جنيه في 30/6/2021 وبمعدل نمو قدره 7.7%، بينما بلغت حقوق حملة الوثائق 32.7 مليار جنيه في 30/6/2022 مقابل 27.4 مليار جنيه في 30/6/2021 بمعدل نمو قدره 19.2%.

وقد أرتفع صافي أرباح العام المالي المنتهى في 30/6/2022 ليبلغ 1.846 مليار جنيه مقابل 1.619 مليار جنيه للعام المالي المنتهى في 30/6/2021 بمعدل نمو 14.0%.

وأكد محمد عمر الفاروق جلال العضو المنتدب التنفيذي والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بأن الشركة نجحت في تحقيق إيرادات نشاط لعام 2021/2022 بلغت 694.1 مليون جنيه مقابل مبلغ 390.6 مليون جنيه بعام 2020/2021 بمعدل نمو 77.7%، كما بلغ مجمل الربح للعام المالي المنتهى في 30/6/2022 مبلغ 378.1 مليون جنيه مقابل مبلغ 209.6 مليون جنيه في 30/6/2021 بمعدل نمو 80.4%.

وقد بلغت حقوق المساهمين مبلغ 1.334 مليار جنيه في 30/6/2022 مقابل مبلغ 1.231 مليار جنيه في 30/6/2021 بمعدل نمو قدره 8.4% وأوضح سيادته أن الشركة حققت صافي أرباح للعام المالي 2021/2022 بلغ 241.5 مليون جنيه مقابل مبلغ 130.2 مليون جنيه بعام 2020/2021 بمعدل نمو 85.5%.

وافقت جمعية شركة مصر لإدارة الاصول العقارية على قبول الإستقالة المقدمة من محمد جلال كعضو منتدب تنفيذى وقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة مع توجيه مجلس الادارة باتخاذ ما يلزم لاستمرار انتظام العمل بالشركة، وأشادت الجمعية بالمجهودات التى قام بها خلال فترة توليه مسئولية الشركة وما تحقق خلالها من نتائج وانجازات الشركة متمنين له التوفيق .