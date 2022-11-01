اليوم السابع
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انطلاق الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية بالجزائر مساء اليوم

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 11:11 ص
انطلاق الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية بالجزائر مساء اليوم الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

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بيشوى
 

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاقتتاحية لأعمال القمة العربية الـ 31 على مستوى القادة والزعماء، والتى تعقد على مدى يومين فى الجزائر، حيث تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة للرئيس التونسي قيس سعيد الذي يسلم الرئاسة للجزائر.

بعد ذلك يدلي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بكلمة، تليها كلمة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يتبعها مأدبة عشاء للقادة.

وفي وقت سابق اختتم وزراء الخارجية العرب، اجتماعاتهم التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر وبحثوا خلالها مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة الـ31 لإقرارها.

 


القمة العربية

قمة الجزائر

الجزائر

الجامعة العربية



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