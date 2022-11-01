اليوم السابع
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انتظام أعمال امتحانات الشهر لطلاب صفوف النقل.. صور

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 02:22 م
انتظام أعمال امتحانات الشهر لطلاب صفوف النقل.. صور جانب من الجولة
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتظام أعمال امتحانات الشهر لصفوف النقل، موضحة أن الأسئلة جاءت فى منهج شهر أكتوبر وفيما درسه الطالب منذ بداية العام الدراسي وحتى نهاية منهج الشهر، بأسئلة اختيار من متعدد، مضيفة أن التوجيه الفنى والمدارس مسئولان عن تصحيح الامتحانات.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: تم رصد كافة الظواهرة التي صاحبت إجراء الامتحانات الشهرية التي تجريها المدارس في الوقت الحالي لكافة صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة.
 
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نحو اتخاذ اللازم لاستغلال كافة الموارد والاعتمادات المتاحة بموازنة المديرية لطباعة الامتحانات بالإدارات التعليمية المختلفة، وتذليل أي عقبات فى سبيل إتمام الامتحانات على أكمل وجه.
 
كانت المدارس بدأت عقد اختبارات الشهر لصفوف النقل من الرابع حتى الثانى الثانوى عدا طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، حيث يؤدى التلاميذ 3 اختبارات بكل فصل دراسى.
 
انتظام أعمال امتحانات الشهر
انتظام أعمال امتحانات الشهر

انتظام اليوم الدراسى
انتظام اليوم الدراسى

انتظام أعمال امتحانات الشهر لصفوف النقل للطلاب
انتظام أعمال امتحانات الشهر لصفوف النقل للطلاب
 

التربية والتعليم

امتحان شهر أكتوبر

اخبار التعليم

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