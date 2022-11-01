انتداب المعمل الجنائى لفحص موقع حريق مكتب محاماة بمنطقة فيصل

أحمد إسماعيل

انتدبت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص حريق نشب فى مكتب محاماة داخل عقار سكني بمنطقة فيصل، لكشف ملابسات الحادث، وإعداد تقرير يكشف بداية الحريق ونهايته والعوامل التي ساعدت على انتشاره.

وطلبت النيابة تحريات المباحث لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحريق من عدمه.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بعقارفي شارع فيصل الرئيسي بمحطة التعاون.

وتم الدفع برجال الإطفاء مدعومين بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق مشتعل بمكتب محاماة بالطابق الأول بعقار مكون من 9 طوابق.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتم السيطرة على الحريق قبل وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة .