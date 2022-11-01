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انتخاب محمود محيى الدين بالإجماع مديرا تنفيذيا بصندوق النقد الدولى ممثلا للعرب

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 08:30 م
انتخاب محمود محيى الدين بالإجماع مديرا تنفيذيا بصندوق النقد الدولى ممثلا للعرب الدكتور محمود محيي الدين
كتب - أحمد يعقوب

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انتخب المرشح المصري الدكتور محيي الدين مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولى وعضواً بمجلس إدارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية، التي تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق والصومال ولبنان واليمن بالاضافة إلى المالديف.
 
ووجه الدكتور محمود محيي الدين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم مصر لهذا الترشيح ومساندة الحكومة والبنك المركزي المصري، وبموجب هذا المنصب سيكون الدكتور محمود محيي الدين ممثلا لمصر والمجموعة العربية  لفترة جديدة بمجلس إدارة صندوق النقد الدولى.
 
وأكد محيي الدين، أن عمله سيستمر لمساندة الدول الأعضاء لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية من خلال سياساتها المالية والنقدية في ظل تطورات اقتصادية وسياسية عالمية تستوجب التنسيق ودفع جهود الإصلاح للسيطرة على التضخم والحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى. 
 
وتابع أنه سيساند العمل أيضا على تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في النمو، وتحقيق أهداف الاستدامة ومكافحة تغيرات المناخ والتأكيد على أهمية السياسات المتوازنة لتحقيق أهداف التنمية وخاصة مكافحة الفقر واتاحة فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات. 
 
وقد تولى الدكتور محمود محيي الدين مناصب دولية متعددة كان آخرها عمله السابق في البنك الدولي نائبا أول  لرئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة والعلاقات مع الأمم المتحدة والمشاركات؛ وعمله الحالي مبعوثاً  للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.  

محمود محيي الدين

صندوق النقد الدولي

اقتصاد

مصر

اليوم السابع بلس



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