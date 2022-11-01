اليابان تقرر استئناف مشاركتها في مشروع ساخالين-1

اتخذت الحكومة اليابانية قرارا باستمرار المشاركة في مشروع ساخالين-1، بهدف ضمان أمن الطاقة، وتأمين احتياجاتها النفطية.

وذكرت صحيفة Nikkei اليابانية، أن 95% من موارد الطاقة في اليابان تستورد من الشرق الأوسط، وأشارت إلى أن الحكومة اليابانية نوهت مرارا بأنها تسعى لتنويع مصادر إمداداتها من الطاقة، إلا أنها لا تستورد النفط في الوقت الراهن من "ساخالين-1"، الخاضع للسيادة القانونية الروسية.

وأضافت الصحيفة أن اتحاد "السوديكو" الياباني يمتلك 30% من أسهم مشروع "ساخالين-1"، مشيرة إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن سيتم اتخاذه بعد المشاورات بين الشركات الأعضاء في الاتحاد وهم Japex، وITOCHU، وMarubeni، وInpex.

وتشير الصحيفة إلى أن استمرار مشاركة اليابان في مشروع "ساخالين-1" يتعارض مع قرار مجموعة السبع التي تحاول حظر استيراد النفط الروسي، إلا أن رابطة "السوديكو" غير الحكومية أوضحت، أنها لا ترى أن الوقت مناسب للالتزام بالحظر، وأنها ستلتزم بالقرار في الوقت الذي تراه مناسبا وبطريقة مدروسة.

أكد الجانب الياباني مرارا وتكرارا أن مشروع "ساخالين-1" مصدر هام لتأمين الطاقة لليابان، مثله مثل "ساخالين-2" ، حيث احتفظت الشركتان اليابانيتان Mitsui وMitsubishi بحصتيهما بعد قرار روسي مماثل.

يذكر أن مشغل Exxon Neftegaz التابع لشركة ExxonMobil الأمريكية ، كان يمتلك 30% من أسهم Sakhalin-1، إلا أنه انسحب في شهر مارس إثر العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وبقي المشغل الياباني سوديكو بنسبة 30% ، والمشغل الهندي Indian ONGC Videsh 20% ، إضافة إلى المشغل الروسي Rosneft 20% .