الهند تحذر من تفاقم الأمن الغذائي عالميا بعد تعليق صفقة حبوب البحر الأسود

حذر المستشار ببعثة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة "آر . ماذو سودان"، من احتمال تفاقم مشكلة الأمن الغذائي وأزمة الوقود ونقص الأسمدة على المستوى العالمي من جراء تعليق تنفيذ صفقة الحبوب التي توسطت الأمم المتحدة بشأنها في منطقة البحر الأسود.

وقال مستشار البعثة الهندية في معرض بيان نشر اليوم، فيما يتعلق بهذا الشأن فى مجلس الأمن الدولي : "إن هذه الصفقة كانت قد أتاحت بصيصًا من الأمل في أن يتحقق السلام بأوكرانيا والمساعدة على المساهمة في خفض أسعار القمح وسلع غذائية أخرى، خاصة وأنها أدت إلى تصدير أكثر من تسعة ملايين طن من الحبوب ومنتجات غذائية أخرى من أوكرانيا، ولكن في ظل التطورات الجديدة فإنه من المتوقع أن يؤدي تعليق تنفيذ هذه الصفقة إلى تفاقم التحديات التي تواجه إمدادات الوقود والأسمدة والأمن الغذائي عالميًا، وخاصة في جنوب الكرة الأرضية".

وأضاف الدبلوماسي الهندي قائلاً : "إن الهند تؤيد مساعي الأمين العام للأمم المتحدة والأطراف المعنية الرامية إلى استئناف عملية تنفيذ هذه

الصفقة، بما في ذلك تسهيل تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا".

وأشار مستشار بعثة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى أن بلاده ستستمر في دعم كافة الجهود، بما فيها جهود الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل إنهاء الصراع فى أوكرانيا.