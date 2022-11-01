وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم إن أعمال شغب خطيرة وقعت في ليلة عيد الهالوين في مدينة لينز بولاية النمسا العليا، حيث اشترك في هذه الأعمال نحو 200 شاب، وتم استيقاف 120 منهم للتحقق من الهوية .

وذكر البيان أن الشباب قاموا بإطلاق أجسام نارية على الخطوط العلوية للترام، مما أدى إلى قطع الكهرباء وتهديد سلامة وسائل النقل العام، لافتا إلى أنه تم القبض على ستة اشخاص بينما أصيب ضابط شرطة .

وأوضح البيان أن الشرطة تلقت في الليلة الماضية بلاغات من مجموعة كبيرة من الناس الذين اجتمعوا في منطقة "تاوبن ماركت " في مدينة لينز، وألقوا مفرقعات نارية على المارة، وعلى إثر ذلك تم نشر نحو 170 ضابط شرطة وتم تطويق المشاغبين بالحواجز.