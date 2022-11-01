الكشف والعلاج المجانى لـ581 مريضا فى قافلة طبية ضمن حياة كريمة بدشنا

قنا - صابر سعيد

نظمت جامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، قافلة متنوعة التخصصات الى قرية العزازية بمركز دشنا، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال الدكتور يوسف غرباوي، إن القافلة الطبية قامت بمناظرة وعلاج 581 حالة من أبناء المركز بواقع 100 حالة في تخصص الرمد، و146 حالة عظام، و60 أنف وأذن وحنجرة، و30 حالة نساء وتوليد، و80 حالة أطفال، و95 جلدية، و10 حالات نفسية، عصبية، 60 حالة جهاز هضمي، وصرف العلاج مجاناً.

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مجموعة مكافحة الإدمان عقدت اللقاءات التوعوية مع اهالي المركز من مختلف الفئات العمرية للتأكيد على أخطار الإدمان وكيفية الوقوع فريسة له وتوزيع المطبوعات والملصقات.