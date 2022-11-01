القوى العاملة: 2 مليار و162 مليون جنيه إعانات لعمال 3962 منشأة متعثرة

كتبت آية دعبس

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ، برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة في اجتماعه اليوم الثلاثاء، عن حجم الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت من الصندوق، منذ تأسيس "الصندوق" في يونيه 2002، حتى نهاية سبتمبر 2022.

وقال مجلس إدارة الصندوق، أنها بلغت نحو 2 مليار و 162 مليون جنيه استفاد منها 421 ألفاً و 616 عاملاً يعملون فى 3962 منشأة منذ تأسيسه .

وأكد "الوزير" خلال اللقاء، أن صندوق الطوارئ أنشئ بغرض حماية منشآت القطاع الخاص المتعثرة في أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها، وهو مستعد في كل الأوقات لمساعدة اي شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفق الشروط واللوائح المنظمة لعمل الصندوق، موضحا أننا جميعا في دولة واحدة، وحريصون على استقرارها وتقدمها، مضيفا: أنه في إطار هذا التوجه والحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة منذ ايام، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، هناك أيضا دعم مستمر وإضافي للعمالة غير المنتظمة، من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بها، والتابعة للوزارة ومديرياتها تنسيقا مع كافة الجهات المختصة .

ناقش المجلس، بنود جدول أعماله وعلى رأسها: الأوضاع المالية للصندوق، وكذا تطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات، والتى تحدد تلك الإعانات بواقع 100% من الأجر الأساسى للعامل، وبحد أدنى 600 جنيه مصرى شهرياً.

واثني أعضاء المجلس، على توجهات الدولة في رعاية وحماية مواطنيها وقت الازمات والتحديات، وذلك في ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم اجمع ،مما يزيد من أهمية دوره صندوق الطوارئ في دعم المنشآت المتعثرة والعاملين بها.

يذكر ان صندوق اعانات الطوارئ للعمال أنشأ بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢ بحيث تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير القوى العاملة ليقدم اعانات للعاملين الذين يتوقف صرف اجورهم من المنشأت التي يتم إغلاقها كليا او جزئيا، وتتمثل عضوية أعضاء المجلس في منظمات أصحاب الأعمال، واعضاء من الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،واعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة “الصندوق”: محمد البدوي الأمين العام، محمد جبران ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد يسري من ذوي الخبرة، خالد أبو بكر ممثل عن وزاره القوي العاملة، مؤمن أحمد ممثل الاتحاد العام للصناعات، إيهاب عبد العاطي مستشار وزير القوي العاملة، محمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، منال عبد العزيز ممثل عن الوزارة، وجدي عبد الغني ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، خالد عبد اللطيف عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عمرو كمال ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، محمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مرفت عبد السلام ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أمانه سر المجلس ، عبد المنعم عبد الفتاح من ذوي الخبرة.