القبض على المتهمين بقتل نجار بسبب خلافات بينهم فى دمياط

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط من أحد المستشفيات باستقبال (نجار - مقيم بمحافظة الدقهلية) مُصاب بعيار نارى بالصدر وتُوفـى عقب وصوله، وبسؤال شقيقه اتهم (عاطل - مقيم بمحافظة الدقهلية) بإطلاق عيار نارى من طبنجة كانت بحوزته تجاه شقيقه فأحدث إصابته التى أودت بحياته أثناء تواجدهما بدائرة مركز شرطة كفر سعد، وذلك لخلافات مالية بينهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وذلك لوجود خلافات مالية بينهما والمجنى عليه فاتفقا على إستدراجه لإحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة كفر سعد وقيام أحدهما بتهديده بإستخدام سلاح نارى "طبنجة" كانت بحوزته إلا أنه حاول الهرب فأطلق عليه عيار نارى فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة (طبنجة – عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.