اليوم السابع
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العليا الأمريكية تؤجل تسليم إقرارات ترامب الضريبية للكونجرس مؤقتا

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 04:35 م
العليا الأمريكية تؤجل تسليم إقرارات ترامب الضريبية للكونجرس مؤقتا ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قرر رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس تأجيل تسليم الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، مؤقتا، إلى لجنة بالكونجرس.
 
 وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن قرار روبرتس يمنح المحكمة العليا وقتا لدراسة المشكلات القانونية فى اسئتناف ترامب الطارئ للمحكمة العليا، الذى تم تقديمه يوم الاثنين.
 
 
 وبدون تدخل المحكمة، كان يمكن تسليم الإقرارات الضريبية بحلول الخميس المقبل من قبل وزارة الخزانة الأمريكية إلى لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب الخاضع لسيطرة الديمقراطيين.
 
 
 وفى أغسطس الماضى، وافقت محكمة اسئتناف فيدرالية على طلب لجنة الطرق للحصول على الإقرارات الضريبية لترامب من دائرة الإيرادات الداخلية "الضرائب".
 
ووصفت شبكة سى إن إن هذا الحكم حينئذ بأنه صفعة لترامب الذى جادل لسنوات أمام القضاء ضد الإفراج عن إقراراته الضريبية لأى محققين.
 
 
وفى سبتمبر الماضى، أصدرت اللجنة أمر استدعاء جديدا تسعى من خلاله إلى الحصول على إقرارات الرئيس السابق الضريبية وسجلاته المالية، قائلة في مذكرة إنها بحاجة لهذه الوثائق لمواجهة "تضارب المصالح" من قبل الرؤساء مستقبلا.
 
وخلافا للرؤساء الأمريكيين في الآونة الأخيرة، رفض ترامب الكشف عن إقراراته الضريبية وغيرها من الوثائق التي قد تقدم تفاصيل عن ثروته وأنشطة منظمة ترامب، شركة عائلته العقارية.
 
 
 

ترامب

الرئيس الامريكى السابق

اقرارات ترامب الضريبية

المحكمة العليا الامريكية



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