العثور على رفات بشرية فى مركز بريطانى لإعادة تدوير النفايات

كتبت: نهال أبو السعود

قالت الشرطة البريطانية إنه تم العثور على رفات بشرية في مركز لإعادة تدوير النفايات في ليدز، حيث تلقت الشرطة غرب يوركشاير تقارير تفيد بالعثور على رفات بشرية في الموقع، وفقا لصحيفة ذا صن.

وقالت السلطات في بيان إن الضباط حضروا إلى مكان الحادث - الواقع في منطقة صناعية على بعد حوالي ثلاثة أميال جنوب وسط مدينة ليدز - لتقييم الرفات وتحديد الظروف.

ولم ترد أي تحديثات أخرى من الشرطة صباح الثلاثاء، ومن غير الواضح ما إذا كانت البقايا لذكر أو أنثى أو طفل، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن العمال في الموقع عثروا على الرفات داخل ونبهوا السلطات.

قال عامل لم يرغب في ذكر اسمه إنه تم انتشال "أشلاء" وأضاف لصحيفة ذا صن: "على حد علمي ، تم العثور على أجزاء من الجثة في إحدى الالات".

وأضاف: "من الواضح أنه بمجرد أن تم رصده تم استدعاء الشرطة على الفور إنه أمر مزعج للغاية وصادم ومحزن ومخيف."

في نفس السياق، قال متحدث باسم شرطة غرب يوركشاير: "في الساعة 9.57 صباحًا اليوم [الاثنين] ، تلقت الشرطة تقريرًا عن العثور على رفات بشرية في شركة لإعادة تدوير النفايات ، في Knowsthorpe Way ، ليدز الضباط يحضرون إلى مكان الحادث لتقييم الرفات وتحديد الظروف".