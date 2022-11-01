الصحة تحذر: التدخين يزيد فرص الإصابة بالجلطة القلبية وانسداد الرئة

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين يزيد فرص الإصابة بالجلطة القلبية وانسداد الرئة، وطالبت وزارة الصحة المدخنين بالإقلاع عن التدخين، والاتصال بالخط الساخن 16328 للمساعدة .

كانت حذرت وزارة الصحة والسكان من زيادة عدد المدخنين، وأضافت: كان عدد المدخنين عام 1990 يتجاوز 870 مليون مدخن وفى عام 2015 أصبح 933 مليون وحاليا بلغ 1.3 مليار مدخن حول العالم، وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالإقلاع عن التدخين.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان فى تقرير لها، أنه يتم حاليا رفع الوعى الصحى للمجتمع، لافتة إلى أن الحملات التى تقودها الوزارة تتضمن نشر المواد التوعوية المُصممة لمعالجة المخاطر الصحية لجميع منتجات التبغ، مع مراعاة جميع المعايير الاجتماعية والاقتصادية، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى البرامج التليفزيونية والإذاعية، للوصول إلى الشباب خاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.

وأضاف التقرير، أن ظاهرة التدخين باتت تشكل خطرا على الدول والأفراد بشكل عام، بسبب الأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية التى يحدثها التبغ، حيث إنه بالإضافة إلى خطورة التدخين على تصلب الشرايين وأمراض القلب وغيرها، فإن تدخين الأفراد وتصنيع التبغ ومخلفاته الناتجة عن الاستخدام والتصنيع من قبل شركات صناعة التبغ، تسبب ضررا على كوكبنا البيئى، ما يستدعى الحاجة إلى تشديد الرقابة على هذه الممارسات والعمل على الحد منها، لافتاً إلى تكبد الدول خسائر اقتصادية فى القضايا العلاجية والبيئية بسبب آثار التدخين.