الشرطة الأمريكية: مقتحم منزل بيلوسى سعى لاختطاف رئيسة النواب الأمريكى وقتلها

كتبت ريم عبد الحميد

وجهت الشرطة الأمريكية لديفيد ديباب، 42 عاما، اتهاما بمحاولة خطف رئيسة مجلس النواب الأمريكى ومحاولة قتلها، والاعتداء على قريب مسئول فيدرالى واتهامات أخرى، وذلك بعدما اقتحم منزل نانسى بيلوسى يوم الجمعة الماضى واعتدى على زوجها بمطرقة.

وقالت وكالة اسوشيتدبرس إن ديباب أخبر الشرطة بأنه أراد أن يحتجز نانسى بيلوسى كرهينة، وأن يكسر ركبتيها لكى يظهر لأعضاء الكونجرس الآخرين أن هناك عواقب على أعمالهم، بحسب ما أعلنت السلطات.

وفى شكوى فيدرالية، قال المسئولون إن المعتدى كان يحمل أربطة وشريطا وحبلا فى حقيبة ظهر عندما اقتحم منزل الزوجين فى سان فرانسيسكو صباح الجمعة، وصعد إلى الطابق العلوى، حيث كان بول بيلوسى نائما، وطلب التحدث إلى نانسى.

وقالت بروك جينكيز، مدعية سان فرانسيسكو، فى مؤتمر صحفى مساء الاثنين للإعلان عن توجيه اتهامات رسمية لديباب منها محاولة القتل، أن المنزل ورئيسة مجلس النواب نفسها كانا مستهدفين على وجه التحديد. وأضاف أن هذا كان بدوافع سياسية، ودعت الرأى العام إلى الحذر إزاء ما يقال وخفض حجم الخطاب السياسى.

وقالت جينكيز فى مقابلة مع أسوشيتدبرس إن المحققين يعتقدون أن ديبايب كان يبحث مسبقا عن بيلوسى لاستهدافها، وأن هذا لم يكن شيئا فعله وليد اللحظة.

وفى بيان، قالت نانسى بيلوسى إن أسرتها تشعر بالامتنان الشديد لآلاف الرسائل التى حملت القلق والصلوات والأمنيات الدافئة. وخضع زوجها بول، 82 عاما، لجراحة بعد تعرضه لكسر فى الجمجمة وإصابات أخرى بسبب الهجوم.

وأشارت نانسى إلى أنه يتحسن بشكل ثابت، وأن تعافيه سيستغرق وقتا طويلا.