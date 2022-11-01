السيطرة على حريق ماسورة غاز في أكتوبر دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بسبب انفجار ماسورة غاز بمدينة السادس من أكتوبر بعيدا عن المناطق السكينة ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل ماسورة غاز فى مدينة السادس من أكتوبر ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

ويقوم رجال الطوارئ بشركة الغاز الطبيعي بعملية الإصلاح بعد غلق المحبس بالكامل لحين الانتهاء من عمليات الإصلاحات بموقع الانفجار ،وسط تمركز رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة للاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة وكشف ملابساتها بالكامل ومن المقرر انتقال رجال المعمل الجنائي والنيابة لموقع الانفجار لكشف تفاصيل الواقعة .