السوق القديم أشهر شارع سياحى بأسوان أعمال التطوير حولته لمنطقة جذب سياحى.. صور

أسوان - صلاح المسن

شارع السوق السياحي بمدينة أسوان ،أشهر شارع سياحي بأسوان وأكبر مكان لبيع العاديات السياحية بأسوان والذى يتميز ببيع منتجات الحرف التراثية، وكذلك بيع الملابس الجاهزة والأعشاب والبهورات والعطارة وأعمال التطوير حولته لمنطقة جذب سياحي في إطار التطوير الشامل الذي تشهده مدينة أسوان.

ويتم العمل علي تطوير السوق السياحي و المسارات المؤدية إليه بمدينة أسوان، ليتناسب مع القيمة الحضارية والتاريخية للمدينة السياحية العالمية، والتى تعمل على جذب السياح من مختلف أنحاء العالم لكونه أحد المقاصد السياحية المهمة، وروادها من أبناء الشعب المصرى.

ويتم تطويره بالكامل ليظهر بالشكل الجمالي الذي يواكب احدث التصميمات العالمية ويتم التطوير بتصميم جديد وعصرى يجذب الانتباه وا لذى سيكون له الأثر الكبير فى جذب السائحين وترويج السياحة وليصبح قبلة سياحية جديدة تضاف لعناصر الجذب السياحي لمحافظة أسوان..

ويتم التشديد علي النظافة وعدم الضوضاء، واتخاذ جميع اجراءات الحماية المدنية والحريق بالسوق، ويحرص السياح علي القيام بجولة في السوق السياحي والشوارع المتفرعة منه لشراء العاديات السياحية وخاصة المشغولات الذهبية والفضية والجلود والعطور والتماثيل وكذلك قطع النحاس المنقوش عليها .كما تعتبر منطقة السوق السياحي القديم بأسوان منطقة تجارية يتوافد عليها المواطنين للتسوق ومحلات الهدايا والتحف والبازارات العديدة التى تضم مختلف الهدايا من الملابس المطرزة فرعونياً وغيرها من الهدايا المميزة التى يسعى السائحون لاقتنائها قبل مغادرة أسوان ، بجانب التردد علي المقاهي والمطاعم التى تقدم الخدمة المميزة للسائحين ويضم السوق معروضات الأسر المنتجة، ومنتجات الحرف اليدوية من المفروشات والإكسسوار المنزلي والكليم والسجاد والصدف والنحاس..

ويشتهر شارع السوق السياحى بمدينة أسوان بالبازارات السياحية والمحلات المختلفة لبيع العطور والأعشاب الطبيعية وغيرها من الهدايا التى يشتريها السائحون من أرجاء العالم خلال زيارتهم لأسوان. وكذلك محلات عرض الأعمال اليدوية ومحلات بيع التماثيل الفرعونية المصنوعة يدوياً وآلياً، والملابس المطرزة بالرسوم الفرعونية والبرديات والإكسسوارات ذات الطابع الفرعونى، بجانب محلات العطارة التى تحوى البخور والبهارات وكذلك محلات العطارة كما يضم شارع السوق السياحى بأسوان ، محلات وبازارات مختلفة به .

ويتميز السوق السياحي بمدينة أسوان بأجوائه الساحرة وعبق الحضارة والماضى، أحد أهم المقاصد السياحية بالمدينة التي يرتادها السائحون، وكذلك أهالي المحافظة، ويعتبر السوق السياحي محطة هامة ببرنامج جولة المدينة من خلالها يزور السياح شوارع أسوان والمزارات المختلفة وجولات البلد أو المدينة تنعش البازارات السياحية والمحال التجارية و تباع فيه العاديات السياحية بكثرة ومحطة زيارة مهمة للسياح الوافدين لأسوان ، ويشتهر السوق السياحي بتجارة العطور والبوهرات و الصاغة.

وتم تطوير ورفع كفاءة وتجميل منطقة السوق السياحي بمدينة أسوان لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي به، ولحماية مرتادي السوق السياحي ولوقايتهم من أشعة الشمس والتقلبات الجوية تم تركيب أسقف وبرجولات خشبية ديكورية.

وتنتشر بالسوق السياحي عشرات البازارات السياحية والمحلات المختلفة للعطور والأعشاب الطبيعية ومحلات بيع الملابس وللجلاليب والعبايات وغيرها من الهدايا التى يشتريها السائحون من مختلف دول العالم خلال زيارتهم لمصر، ويعد أحد أكبر المناطق ذات الطابع التجاري بأسوان التي تستوعب العمالة المتميزة وخاصة من الشباب حيث تباع في السوق السياحي مختلف السلع من العاديات والهدايا السياحية للملابس وتنتشر بطول شارع السوق السياحي بأسوان والشوارع المتفرعة منه البازارات السياحية ومحلات بيع العاديات السياحية ومحلات بيع الملابس والمستلزمات المنزلية.

وشارع السوق السياحي بمدينة أسوان يشهد توافدا من السياح والمواطنين بصورة يومية للاستمتاع بالمعروضات والملابس والهدايا وكما تنتشر بطول شارع السوق السياحي بمدينة أسوان محلات بيع العطور والمخمريات و المشغولات الذهبية والفضية والجلود

وتضم المحال التجارية والبازارات بشارع السوق السياحي بمدينة أسوان معروضات جذابة من منتجات الحرف اليدوية والفنون التراثية التي تشتهربها محافظة أسوان والعاديات السياحية و المعروضات التي تحافظ علي الموروث الثقافي.

من ناحية أخري كان قد تفقد أشرف عطية، محافظ أسوان ، السوق السياحى لمتابعة انتظام وحدة فرق أمن السوق التى تم تشكيلها من العاملين والفنيين المتميزين بالديوان العام، لإحكام السيطرة على أصحاب المحلات والحد من ظاهرة الإشغالات وانتشار الباعة الجائلين.

وخلال جولته أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه لن يسمح بأى تقصير أو تهاون أو فساد من العاملين فى وحدة أمن السوق السياحى، حيث أنهم مكلفين بالتعامل بكل حزم مع أي مخالفات، وهو الذى يتوازى مع حسن المعاملة للمترددين على هذا المزار السياحى الحيوى من المواطنين والأفواج السياحية.

ووجه المحافظ، إلى ضرورة الانتشار والحركة المستمرة لأعضاء وحدة الأمن للتعامل السريع مع المخالفات، بجانب الرصد والإبلاغ للوحدة المحلية عن أى ملاحظات عن النظافة العامة أو الحاجة إلى صيانة أى عيوب أو كسور تظهر فى أعمال التطوير والتجميل التى تمت بسبب الإقبال الكبير والحركة المستمرة فى ممشى السوق ، علاوة على الإسراع بتركيب التندات للمحلات من أجل حماية المترددين عليها من حرارة الشمس العالية.

جدير بالذكر أن السوق السياحى القديم بمدينة أسوان جارى تغطيته ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق ومرتكزة على قواعد خرسانية مسلحة، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، بجانب تجديد واجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضاً تجديد ورفع كفاءة 10 بوابات رئيسية فيه وإنشاء 2 بوابة جديدة، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكى، وكذا إنشاء 2 كافية داخل مسار السوق السياحى، فضلاً عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية وخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى والحريق، بجانب تطوير السوق السياحى تشهد مدينة أسوان العمل فى أبرز المشروعات القومية لخدمة حركة السياحة ودعم العاملين به، و ترميم وتطوير وتجديد للمواقع التراثية والتاريخية والأثرية بجانب دعم الأيدى العاملة بالمجالات السياحية من تدريبات لأصحاب البازارات والسيدات العاملة فى تصنيع الهدايا والمنتجات التى تباع للسائحين خلال زيارتهم للمواقع السياحية والأثرية بمحافظة أسوان.



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