ونقلت شبكة (إيه بي س نيوز) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن خفر السواحل قوله:"إنه تم العثور على تسعة أشخاص جميعهم من الرجال في جزيرة صخرية غير مأهولة في مضيق "كافيريا" بين الجزيرتين شرقى العاصمة اليونانية".

وأضاف خفر السواحل أن طائرة هليكوبتر وزورق دورية بالإضافة إلى سفينتين يشاركون في عملية البحث والإنقاذ عن المفقودين.

وقال الناجون - الذين انتشلهم زورق دورية تابع لخفر السواحل - إن القارب كان يحمل حوالي 68 شخصا عندما غرق، مضيفين أنهم أبحروا فى البداية من مدينة "إزمير" على الساحل التركى.

وقد تلقت السلطات نداء استغاثة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من الركاب بأن القارب الذي كانوا على متنه في مأزق، ولم يحدد مكانه بعد.