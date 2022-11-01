السفينتان ZAANDAM وVIKING MARS تصلان ميناء سفاجا وعلى متنهما 2990 سائحا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل ميناء ميناء سفاجا البحري، اليوم الثلاثاء، سفينتين سياحتين تقلان علي متنهما 2990 سائحا وطاقم من جنسيات مختلفة، حيث وصلت السفينة السياحية ZAANDAM وعلى متنها 1068 سائحا من جنسيات مختلفة و449 فرد طاقم، بطول 238 مترا وعرض 32 متر وغاطس 11 مترا وجنسيتها هولندا قادمة من العقبة.

كما وصلت السفينة السياحية VIKING MARS وعلى متنها 881 سائحا من جنسيات مختلفة و454 فرد طاقم وهى بطول 228 مترا وعرض 31.4 متر وغاطس 11.7 متر وجنسيتها النرويج قادمة من بورسعيد .

من جانبه، شدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، على تقديم خدمات ملاحية ولوجيستية على أعلى مستوى والالتزام بالتوقيت المحدد لدخول السفن السياحية وتراكيها مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء وإعلان الطوارئ لتقديم كافة التسهيلات بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى لسرعة انهاء الاجراءات وأخذ كافة الاحتياطات الإجرائية والأمنية لاستقبال السياح.

وأكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن تم إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة أثناء دخولها للميناء واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء اجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات امنية مشددة.

كما تم إلزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين وذلك لجذب العديد من السفن السياحية و اظهار الموانى المصرية بما يليق بها من مكانة.

ويعكس زيارة مثل هذه السفن للموانى المصرية الثقة فى موانينا والقدرة على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كافة الخدمات ويعمل على جذب المزيد من السفن السياحية والخطوط الملاحية العالمية لزيارة الموانى المصرية.