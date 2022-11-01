السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الأفيون والحشيش بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم"م.ع" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش والأفيون بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب، بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والأفيون وترويج بضاعته على المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم أثناء استقلاله دراجة بخارية وبحوزته عدد من قطع الأفيون والحشيش كانت معدة للبيع.

وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.