اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 02:13 م
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"الزراعة" تطرح كميات من بيض المائدة عبر منافذها بـ72 جنيها للكرتونة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 02:00 م
"الزراعة" تطرح كميات من بيض المائدة عبر منافذها بـ72 جنيها للكرتونة وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضخ كميات من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.
 
وطرحت الوزارة صباح اليوم الثلاثاء، عدد من السيارات لبيع بيض المائدة بسعر الطبق: 72 جنيها للأبيض و 74 جنيها الأحمر، أمام ديوان الوزارة بالدقي والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك في بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الاسعار في محافظات: كفرالشيخ، أسيوط، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلا عن كميات كبيرة ايضا بجميع  منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة.
 
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات باسعار مخفضة، حيث تحملت الوزارة تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الانتاج، واسترشادا بأسعار البورصة، ودون مغالاه.
 
 
كراتين البيض
كراتين البيض

طرح كميات من بيض المائدة بمنافذها الثابتة والمتحركة
طرح كميات من بيض المائدة بمنافذها الثابتة والمتحركة

طرح كميات من بيض المائدة بمنافذها الثابتة والمتحركة بسعر 72 جنيه للكرتونة
طرح كميات من بيض المائدة بمنافذها الثابتة والمتحركة بسعر 72 جنيه للكرتونة

 


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