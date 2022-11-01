بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى ببرقية تهنئة لملك كمبوديا بريابات نورودوم سيهامونى، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، أحمد محمد فؤاد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة مملكة كمبوديا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى ببرقية تهنئة لملك كمبوديا بريابات نورودوم سيهامونى، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، أحمد محمد فؤاد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة مملكة كمبوديا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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