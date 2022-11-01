الرئيس السيسى يلقى كلمة مهمة فى القمة العربية بالجزائر.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " تحت شعار «لم الشمل».. الرئيس السيسى يلقى كلمة مهمة فى القمة العربية بالجزائر اليوم.. رفض التدخل الخارجى فى شؤون الدول العربية وحل القضية الفلسطينية و«سد النهضة» أبرز المحاور متحدث الرئاسة: لأول مرة جلسة تشاورية بين القادة العرب.. ونقدر مواقف الجزائر الداعمة لمصر.

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خريطة الفرص الاستثمارية الصناعية فى مصر.. استراتيجية لتوطين 9 قطاعات صناعية.. و14 فرصة استثمارية بقطاع الكيماويات«النواب» يوافق على العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة والمعاشات.. برلمانيون: يعكس اهتمام القيادة السياسية بالفئات البسيطة وغير القادرة.. ومطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية