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الرئيس السيسى يلتقى اليوم فى الجزائر سكرتير عام الأمم المتحدة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 04:07 م
الرئيس السيسى يلتقى اليوم فى الجزائر سكرتير عام الأمم المتحدة الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الجزائري
الجزائر- محمد الجالى

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الجالي
 
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الثلاثاء، إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في القمة العربية الحادية والثلاثين والتي ستعقد على مدار يومي الاول والثاني من نوفمبر بالعاصمة الجزائر.
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات للصحفيين المرافقين للرئيس السيسى فى الجزائر، بأن الرئيس السيسى سوف يلتقى  فى الجزائر اليوم سكرتير عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيرش.
 
وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والاخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.
 
 
استقبال الرئيس السيسي فى الجزائر (1)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل الرئيس السيسي

استقبال الرئيس السيسي فى الجزائر (2)
عبد المجيد تبون والرئيس السيسي

استقبال الرئيس السيسي فى الجزائر (3)
زيارة الرئبيس السيسي للجزائر

استقبال الرئيس السيسي فى الجزائر (4)
الرئيس السيسي والرئيس عبد المجيد تبون

استقبال الرئيس السيسي فى الجزائر (5)
السيسي  وعبد المجيد تبون

استقبال الرئيس السيسي فى الجزائر (6)
زيارة الرئيس السيسي للجزائر

استقبال الرئيس السيسي فى الجزائر (7)
استقبال حافل للرئيس السيسي

 


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