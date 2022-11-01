اليوم السابع
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الرئيس الروسى يوجه رسالة للمشاركين فى القمة العربية بالجزائر

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 08:50 ص
الرئيس الروسى يوجه رسالة للمشاركين فى القمة العربية بالجزائر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة تحية إلى المشاركين في القمة العربية الحادية والثلاثين المنعقدة في الجزائر، وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال بوتين في رسالته "إن العالم يشهد تغيرات سياسية واقتصادية هامة"، مضيفا أن "عملية تشكيل نظام متعدد الأقطاب في العلاقات الدولية، يقوم على مبادئ المساواة والعدالة واحترام المصالح المشروعة لبعضنا البعض، تكتسب زخما".

وأكد الرئيس الروسي على أهمية الدور الذي تلعبه الدول العربية، قائلا إن "دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من نصف مليار نسمة، تلعب دورا متزايد الأهمية في هذه العملية".

 


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